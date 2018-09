Mainz (ots) - Wer hat Angst vorm bösen Trump? Die Deutschen ganz besonders, jedenfalls mehr als vor allem anderen. Dieses Umfrageergebnis ist bemerkenswert, hat doch sein Handeln viel geringere Konsequenzen für ihren Alltag und ihr Leben als zum Beispiel Krankheit, Armut, Kriminalität. Übertreiben wir es nicht mit der Angst vor einem Mann, der zwar der mächtigste Größenwahnsinnige der Welt ist, der aber bei nüchternem Blick auf seine konkreten Taten noch keinen irreparablen Schaden angerichtet hat? Jedenfalls lässt sich wohl nicht ernsthaft behaupten, dass Vorgänger Obama in Syrien, in Nahost, im Iran und in Nordkorea erfolgreicher gewesen wäre als Trump. Und als weltweiter Vorreiter für den Klimaschutz hatte sich auch Obama nicht besonders hervorgetan - insofern ist Trumps Ausstieg aus dem Klimapakt nur die Konsequenz aus jahrelanger US-Politik. Bei der Beantwortung der Frage, warum der Mann den Deutschen so viel Angst einjagt, ist also zu unterscheiden zwischen der Person und dem System Trump. Die Person wird vom US-Apparat noch unter Kontrolle gehalten, zwar mit allergrößter Mühe, aber noch gelingt das. Viel gefährlicher, auch international, ist dagegen das System Trump, dessen Folgen noch gar nicht abzuschätzen sind. Lügen gab es in der Politik schon immer; bei Trump sind sie übliches Regierungshandeln. Internationale Absprachen zählen nichts mehr, auf Schwächere wird verbal (und dann auch faktisch) eingeprügelt. Wer nicht für ihn ist, ist ein Feind des Volkes. Ausländer, unabhängige Journalisten? Stören nur, können weg, zur Not mit Gewalt. Populisten aller Länder, vereinigt euch - das ist das Motto der internationalen Trump-Partei, und sie gewinnt immer mehr Regierungssitze: in Österreich, in Italien... und bald auch bei uns, in Sachsen? Davor kann, davor muss man zurecht allergrößte Angst haben.



