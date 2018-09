GreyOrange will mit neuen Finanzmitteln seine Vision vorantreiben, die nächste Generation von Robotiksystemen für die flexible Lieferkette zu entwickeln



Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - GreyOrange, Weltmarktführer bei KI-gestützten Robotiksystemen für die flexible Automatisierung in allen Fulfillment-Centern der Lieferkette, hat eine Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 140 Mio. USD verkündet. Dies ist die bislang größte Finanzierung für ein Unternehmen im Bereich industrieller Robotik.



Diese Finanzierungsrunde wurde von Mithril Capital (gegründet von Ajay Royan und Peter Thiel) angeführt, angeschlossen waren auch Binny Bansal und andere Investoren wie Blume Ventures. Project Verte, Mitsubishi und Flipkart haben sich ebenfalls finanziell beteiligt. Ajay Royan, Mitbegründer und Managing General Partner von Mithril Capital, bekommt einen Sitz im GreyOrange-Board.



"Mithril ist ein globaler Investor und spezialisiert auf Marktführer in aufkommenden Sektoren. Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit GreyOrange, um unsere gemeinsame Vision einer Universalplattform für die flexible Automatisierung voranzutreiben. In vielen Branchen wachsen die Online- und Offline-Vertriebswege immer stärker zusammen. Wir unterstützen mit Leidenschaft Robotiklösungen, die als Brücke zwischen der realen und der virtuellen Welt dienen. Mitarbeiter und Kunden profitieren von besserer Gesundheit sowie mehr Sicherheit und Effizienz", sagte Ajay Royan, Mitbegründer und Managing General Partner von Mithril Capital.



Binny Bansal, Mitbegründer von Flipkart und Group CEO, sagte: "Ich bin selbst Unternehmer und habe genau verfolgt, wie Samay und Akash GreyOrange aufgebaut und zu einem internationalen Technologieunternehmen mit Kunden auf der ganzen Welt gemacht haben. Ich freue mich darauf, die neue Wachstumsphase zu erleben und mitzugestalten. Das Team wird seine Stärken insbesondere bei KI und Machine Learning nutzen, um eine neue Produktgeneration für die flexible Automatisierung auf den Markt zu bringen."



GreyOrange wurde 2011 von Samay Kohli und Akash Gupta gegründet. Das globale Technologieunternehmen hat seinen Hauptsitz in Singapur mit Niederlassungen in Indien, Japan, Deutschland und den USA. Es betreibt große Forschungs- und Entwicklungszentren in Indien, den USA und Singapur.



Mit den neuen Finanzmitteln will GreyOrange seine Vision vorantreiben, intuitive, flexible und skalierbare Lösungen für die durchgängige Automatisierung über die gesamte Lieferkette zu entwickeln und zu implementieren - von der Fabrik bis zum Lager und darüber hinaus. GreyOrange will an das starke Wachstum der vergangenen fünf Jahre anknüpfen und das operative Geschäft in Asien, Europa und den USA ausbauen. Vor Kurzem hat das Unternehmen in Atlanta (Georgia) seine US-Zentrale mit Fertigung eröffnet und in Boston (Massachusetts) ein großes F&E-Zentrum etabliert.



Samay Kohli, Mitbegründer und CEO von GreyOrange, sagte: "Wir haben das Glück, dass wir durch ein erfahrenes Leitungsteam und Investoren unterstützt werden, die unsere Vision teilen, nämlich die Entwicklung der nächsten Generation flexibler Lieferkettensysteme. Mit seiner Erfahrung auf Vorstandsebene wird der Stratege Ajay unserem Vorstand dabei helfen, diese Vision schneller umzusetzen. Finanzierungsinitiativen sind wichtige Meilensteine für unser Unternehmen. Damit können wir verstärkt in unsere F&E und Lieferketten investieren, um unsere Marktführerschaft zu sichern."



"GreyOrange entwickelt Robotertechnik für flexible automatisierte Lagerwirtschaft und hat in diesem Sektor weltweit den größten Marktanteil. Wir sind in den vergangenen Jahren stark gewachsen und werden die Expansion unserer regionalen Teams beschleunigen, vor allem in den USA. Unsere Philosophie lautet: global denken, lokal arbeiten. Wir investieren weiter massiv in die F&E unserer Produkte, lösen neuaufkommende Probleme für unsere Kunden und unterstützen den industriellen Wandel."



E-Commerce und Omni-Channel liegen im Trend. Immer mehr internationale und regionale Unternehmen erkennen, dass sich mit intelligenten, flexiblen Robotiklösungen die höchste Produktivität und Effizienz erzielen lassen - ein echter Wettbewerbsvorteil. Die KI-orientierten GreyOrange Butler-Robotiklösungen sind an vielen Standorten in Asien, Europa und den USA in Betrieb, unter anderem bei Kunden in den Bereichen Kontraktlogistik, E-Commerce, Unterhaltungselektronik, Mode und FMCG.



Eine innovative Ware-zur-Person-Lösung: der Butler (https://www.greyorange.com/butler-goods-to-person-system), ein KI-gestützter autonomer Roboter, optimiert den Lieferprozess von Lagerhaltung und -aufstockung bis zur Kommissionierung. Der Butler PickPal (https://www.greyorange.com/butler-pickpal-robotic-picking-fo r-warehouse) kombiniert KI und maschinelle Bildverarbeitung, um das automatische Fulfillment zu revolutionieren. Er arbeitet Hand in Hand mit dem Butler, um die Kommissionierung im Fulfillment-Zentrum um ein Vielfaches zu beschleunigen.



Rund um die Welt werden automatisierte Robotersysteme immer beliebter. Mit seinem wachsenden Angebot an Robotern will GreyOrange seine Kunden bei der internationalen Expansion effektiv unterstützen. Weitere Informationen erhalten Sie von GreyOrange unter info@greyorange.com (https://prnnj3-irisxe11.prnewswire.local/ewebeditor/)



Informationen zu GreyOrange



GreyOrange ist ein multinationales Technologieunternehmen, das hochentwickelte Robotiksysteme für die Automatisierung in Lagern, Vertriebs- und Fulfillment-Zentren entwickelt, herstellt und einsetzt. Durch den Einsatz flexibler Automatisierung, der Vorteile der KI und herausragenden Kundenservice, arbeiten wir eng mit Unternehmen zusammen, um Ihre Anforderungen zu erkennen, die Lieferkette zu optimieren und die Effizienz von Prozessen zu steigern. Wir rüsten Unternehmen für die Zukunft, damit sich unsere Kunden auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können: Entwicklung, Vertrieb und Innovation. Wir liefern das Fundament für die Weiterentwicklung des eigenen Geschäftsmodells unserer Kunden, ohne dabei den Kern des Unternehmens zu verändern. GreyOrange wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur mit Niederlassungen in Indien, Japan, Deutschland und den USA. Es betreibt hochmoderne Forschungs- und Entwicklungszentren in Indien, den USA und Singapur. Weitere Informationen finden Sie unter www.GreyOrange.com.



OTS: GreyOrange newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129724 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129724.rss2



Pressekontakt: erhaltenSie von: Christina Loh GreyOrange Pte Ltd christina.l@greyorange.com +65 65898380 Foto - https://mma.prnewswire.com/media/738389/GreyOrange_intelligent _robotics_systems.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/738390/GreyOrange_logo_Logo.jpg