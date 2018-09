Upmarket-Vertrieb fördert Bedarf an umfassenderer Reichweite

ExaGrid, ein führender Anbieter hyperkonvergierter Backup-Sekundärspeicherlösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen als Reaktion auf die Kundennachfrage sein weltweites Vertriebspersonal um mehr als 30 vergrößern wird.

ExaGrid hat mehr als 50 Vertriebesstellen in Brasilien, Chile, Deutschland, Hongkong, Mexiko, der Schweiz, Südkorea, Taiwan, den USA und vielen anderen Regionen ausgeschrieben.

ExaGrid unterhält derzeit Vertriebsniederlassungen in den USA, in Kanada und Mexiko sowie in Australia, den Benelux-Ländern, Deutschland, Dubai, Frankreich, Großbritannien, Israel, Italien, Polen, Singapur, Skandinavien, Spanien und Tschechien.

"Die Backup-Speicherlandschaft verändert sich gerade", so Bill Andrews, CEO von ExaGrid. "Es sind viele Produkte eingestellt worden, die nicht mit der Entwicklung Schritt halten konnten. Wir ersetzen derzeit unglaublich schnell Dell EMC Data Domain, HPE StoreOnce, NetBackup 5300-Appliances und disk behind Commvault."

Zusätzlich zur Expansion der Vertriebsregionen kommen bei Exagrid mehr als 30 interne Vertriebsvertreterstellen an zwei Standorten in Massachusetts sowie in Dublin hinzu. Sie haben die Aufgabe, als Liaison für strategische Kunden in den Segmenten mittelständische und kleine Unternehmen sowie Großkonzerne für die ExaGrid-Außendienstvertriebsteams zu fungieren.

"Wenn ExaGrid gebeten wird, Kunden unseren einzigartigen Ansatz zu vermitteln, erhalten wir den Zuschlag in 70 aller Fälle. Wie ein begeisterter ExaGrid-Kunde so schön sagte: 'Warum machen das nicht alle?'", so Andrews.

Das stark differenzierte Produktangebot von ExaGrid bietet:

die schnellsten Backups,

die schnellsten Wiederherstellungen, VM-Boots und dezentralen Bandkopien,

ein Backup-Fenster fester Länge, das bei zunehmenden Datenvolumina nicht expandiert,

die Beseitigung kostspieliger umfassender Upgrades und Produktveralterung,

erstklassigen Kundensupport und

ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis: ExaGrid kostet in der Regel die halb so viel wie Lösungen bekannter Marken.

"ExaGrid bietet eine professionelle Arbeitsumgebung voller Energie", so Craig Claflin, VP of Human Resources. "Wir nehmen die Qualität unserer Interaktion mit Kunden, Wiederverkäufern und strategischen Partnern, und natürlich auch unseren Beschäftigten, ernst, und streben danach, in der Branche führend zu sein. Das Unternehmen stellt Mitarbeiter aggressiv ein und es gibt viele Stellen, die darauf warten, sofort besetzt zu werden." Alle Lebensläufe bzw. Anfragen sind an Craig Claflin zu richten unter cclaflin@exagrid.com.

ExaGrid ist bereits jetzt der größte unabhängige Backup-Speicheranbieter. Die Erweiterung der Vertriebsressourcen des Unternehmens wird das Wachstum von ExaGrid weiter beschleunigen. ExaGrid veröffentlichte über Kundenerfolgsgeschichten und Unternehmensreferenzen, mehr als alle anderen Anbieter in diesem Sektor zusammen. Diese Berichte unterstreichen, wie zufrieden die Kunden mit dem einzigartigen Architekturansatz, den hoch differenzierten Produkten und der unübertroffenen Kundenbetreuung von ExaGrid sind. Kunden erklären übereinstimmend, dass das Produkt nicht nur das beste seiner Klasse ist, sondern dass es auch "einfach funktioniert".

Über ExaGrid

ExaGrid bietet hyperkonvergente Sekundärspeicher für Backups mit Datendeduplizierung, eine einzigartige Landezone und Scale-out-Architektur. Die Landezone von ExaGrid ermöglicht die schnellsten Sicherungen, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Die Scale-out-Architektur umfasst vollumfängliche Appliances in einem Scale-out-System und sorgt für ein Backup-Fenster von vorgegebener Länge bei zunehmendem Datenvolumen, sodass keine umfangreichen Aufrüstungen erforderlich werden. Besuchen Sie uns auf www.exagrid.com oder bei LinkedIn. Sehen Sie selbst, was ExaGrid-Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und warum sie nun beträchtlich weniger Zeit für Backups aufwenden.

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180906005968/de/

Contacts:

ExaGrid

Christine Murphy, 508-898-2872 x248

cmurphy@exagrid.com