Der Vorstand von Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) hat heute dem Unternehmen die Genehmigung erteilt, bis zu einer Milliarde US-Dollar zusätzlich auszugeben, um Stammaktien von Rockwell Automation zurückzukaufen. Dies kommt zur Genehmigung vom 15. Januar 2018 für den Rückkauf von Stammaktien in Höhe von einer Milliarde US-Dollar hinzu, von denen am 5. September 2018 Aktien im Wert von etwa 245 Millionen US-Dollar übrig geblieben waren.

"Unsere Connected Enterprise-Strategie generiert einen starken, nachhaltigen Cashflow", sagte Blake D. Moret, Vorsitzender und CEO von Rockwell Automation. "Dadurch können wir Wiederanlagen in das Unternehmen und strategische Akquisitionen mit einer Rückzahlung von Cash an Aktionäre ausgleichen. In den letzten fünf Geschäftsjahren haben wir den Aktionären über Dividenden und Aktienrückkäufe über 4 Milliarden US-Dollar bzw. 87 Prozent des freien Cashflows zurückerstattet. Über viele Jahre haben wir überschüssige Barmittel an Aktionäre zurückgeführt und wir werden an diesem Ansatz weiterhin festhalten."

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist das weltweit größte Unternehmen mit Schwerpunkt auf industriellen Automatisierungs- und Informatiklösungen, die unsere Kunden produktiver und die Welt nachhaltiger machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und beschäftigt etwa 22.000 Angestellte, die Kunden in mehr als 80 Ländern betreuen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

