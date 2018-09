The following instruments on XETRA do have their first trading day 07.09.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 07.09.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US717081EP40 PFIZER 18/28 BD03 BON USD N

CA XFRA US717081EQ23 PFIZER 18/23 FLR BD03 BON USD N

CA XFRA XS1867412006 CGNPC INT. 18/25 BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1877512258 NIBC BANK 18/28 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1877654126 INVESTOR 18/30 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1877860533 RABOBK NEDERLD 18/UND.FLR BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1877869088 BCO SANTANDER 18/23 MTN BD03 BON GBP N

CA A1U1 XFRA CA0451732006 ASIAN MINERAL RES LTD EQ00 EQU EUR N

CA 2WSA XFRA FR0013357621 WAVESTONE S.A.EO 0,025 EQ00 EQU EUR Y

CA URU XFRA JP3411000007 SURUGA BK EQ00 EQU EUR N

CA KX4 XFRA US48253L1061 KLX ENERGY SERV. DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA UEFE XFRA LU1720938841 UBS-JPM EMFELCB ETF ADDL EQ01 EQU EUR Y

CA KRKA XFRA US49989A1097 KOC HOLDING ADR/5 TN 1 EQ01 EQU EUR N

CA LEOA XFRA US5266401075 LEONI AG ADR 1/4 O.N. EQ01 EQU EUR N

CA NNWN XFRA US6315122092 NASPERS N ADR/ 1/5 NEW EQ01 EQU EUR N