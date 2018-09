für die Lieferung und den Betrieb ihres ORCA Systems der nächsten Generation zu beauftragen, um ihren Kunden eine flexible, bequeme und sichere Zahlungsabwicklung zu bieten. Die Vergabe erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung des ORCA Joint Boards und des Sound Transit Board of Directors. Vorausgesetzt diese Boards stimmen zu, wird erwartet, dass der Vertrag kurz nach der finalen Genehmigung durch die Boards unterzeichnet wird. Nach erfolgreichem Vertragsabschluss rechnet init mit einem Vierjahresvertrag über rund 50 Mio. USD und weiteren elf zusätzlichen Einjahresoptionen für Betrieb und Wartung. Der finale Gesamtauftragswert würde sich somit auf über 90 Mio. USD belaufen und wäre damit der bislang größte Auftrag in der Konzerngeschichte. Kontakt: Mitteilende Person: Simone Fritz Investor Relations ir@initse.com 07.09.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: init innovation in traffic systems SE Käppelestraße 4-10 76131 Karlsruhe Deutschland Telefon: +49 (0)721 6100 0 Fax: +49 (0)721 6100 399 E-Mail: ir@initse.com Internet: www.initse.com ISIN: DE0005759807 WKN: 575980 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 721523 07.09.2018 CET/CEST

