Die Privatbank Berenberg hat Morphosys von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 103 auf 108 Euro angehoben. Nach einem ereignisreichen ersten Halbjahr das Mittel Tremfya und die Antikörper MOR208 und MOR206 betreffend, seien nun die potenziellen Kurstreiber weniger geworden, schrieb Analystin Klara Fernandes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zugleich seien die Risiken größer geworden, etwa in Bezug auf mögliche Verzögerungen bei der Markteinführung von MOR208. Nach den Kursgewinnen der vergangenen zwölf Monate reiche das Potenzial nicht mehr für eine Kaufempfehlung aus./ck/mis Datum der Analyse: 06.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2018-09-07/08:07

ISIN: DE0006632003