Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Evotec von 14 auf 20 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das Biotechunternehmen sei im bisherigen Jahresverlauf stark gewachsen und habe auch mit Blick auf wichtige Partnerschaften Fortschritte gemacht, schrieb Analystin Klara Fernandes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Kursziel hob sie an, da sie nun Lizenzgebühren für vorklinischen Phase I- und Phase II-Programme sowie - mögliche - Meilensteinzahlungen aus der zweiten Kooperation mit Celgene berücksichtige./ck/mis Datum der Analyse: 06.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2018-09-07/08:17

ISIN: DE0005664809