Der September macht seinem Ruf als schlechtester Börsenmonat des Jahres alle Ehre. Am Donnerstag schloss er bei 11.955 Punkten und damit unter der psychologisch wichtigen 12.000-Punkte-Marke. Handelsstreit und die Entwicklungen in einigen Schwellenländern belasten die Kurse. Was den DAX betrifft, kommen noch Probleme bei Schwergewichten wie Bayer hinzu.

