Die Talfahrt der Sangamo-Aktie hat sich auch einen Tag nach den ersten Resultaten einer Gen-Schere am Menschen fortgesetzt. In New York verlor das Papier weitere 10,3 Prozent auf 13,05 Dollar. Dem konnten auch positive Analystenkommentare nichts entgegensetzen - Jefferies und Wells Fargo bleiben optimistisch für das Gene-Editing-Unternehmen.

Den vollständigen Artikel lesen ...