Ab dem 24. September 2018 werden die Biotechwerte Evotec, Morphosys und Medigene nicht nur im TecDAX gelistet sein, sondern auch im MDAX beziehungsweise SDAX. Möglich macht dies die Neugestaltung der Indexregeln der Deutschen Börse. Die bestehende Trennung nach den Segmenten Tech und Classic wurde dabei aufgehoben. Unternehmen im DAX, die den Technologie-Sektoren zugeordnet sind, können nun auch in den TecDAX aufgenommen werden. Werte aus dem TecDAX können nach rein quantitativen Kriterien der Marktkapitalisierung und des Handelsvolumens entsprechend in den DAX, den MDAX oder den SDAX aufgenommen werden. Der TecDAX umfasst zukünftig die 30 größten Werte, gemessen an der Marktkapitalisierung und dem Handelsvolumen, die einen Fokus auf Technologie haben. Der MDAX bildet in Zukunft die 60 größten und meistgehandelten Unternehmen in Deutschland hinter dem DAX ab, der weiterhin die 30 größten Börsenwerte in Deutschland abdeckt.

