Die Aktie von mVISE hat den Markt charttechnisch böse an der Nase herumgeführt. Auf einen Party-Ausbruch über den Widerstand bei etwa 4,80/5,00 € folgte reichlich Katerstimmung, womit der Kurs nicht nur ein Pullback machte, sondern voll durchrutschte und dabei auch noch den Aufwärtstrend verletzte. Nun wartete man mit steilem Wachstum im ersten Halbjahr auf: Der Umsatz konnte um 73 % auf ca. 9,23 Mio. € verbessert werden, beim Ebit gelang der Dreh von minus 531 T€ auf plus 37 T€, der operative Cash-Abfluss konnte deutlich verkleinert werden. Im laufenden Jahrwill man (Akquisitionen nicht berücksichtigt) auf einen Umsatz von mehr als 25 Mio. € kommen, bis 2020 sollen sogar 35 Mio. € erreicht werden, woraus man ein durchschnittliches Wachstum ab 2017 von ungefähr 5 % p.a. ableitet. Die Aktie kommt zwar zunächst nicht neu in unsere Core 20 Deutschland-Selektion, ist aber immer mal wieder einen Seitenblick wert.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Frankfurter Börsenbrief Nr. 36 vom 8.9.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info