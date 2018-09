Intershop und Microsoft stärken Partnerschaft, um die Transformation des digitalen Handels voranzutreiben DGAP-News: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Sonstiges Intershop und Microsoft stärken Partnerschaft, um die Transformation des digitalen Handels voranzutreiben 07.09.2018 / 08:56 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Aufnahme des Intershop-Angebots in Lösungsportfolios für Microsofts Azure Cloud steigert globale Sichtbarkeit des gemeinsamen Offerings - erhöhter Kundennutzen durch Vertriebskooperation und besserer Unterstützung aus der Microsoft-Zentrale in Redmond Jena, Redmond, 07. September 2018 - Die Intershop Communications AG und die Microsoft Corporation geben heute eine Vertiefung ihrer kooperativen strategischen Partnerschaft bekannt, damit Kunden durch die Transformation des Retail-Commerce-Marktes besser bedient werden können. Intershop wird weiterhin mit den regionalen Vertriebs- und Marketingorganisationen von Microsoft zusammenarbeiten, jedoch zentral unterstützt und verwaltet von einem Microsoft-Team aus der Unternehmenszentrale in Redmond, um die Lösungen von Intershop für Microsoft-Kunden und -Partner weltweit verfügbar zu machen. Diese jüngste Entwicklung in der erfolgreichen zweieinhalbjährigen Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Intershop ist ein weiterer Beleg für das große Potenzial der E-Commerce-Angebote von Intershop als Ergänzung des Portfolios von Microsoft. Die Zusammenarbeit zwischen der Microsoft Deutschland GmbH und der Intershop Communications AG führt, angetrieben von Kundenwünschen, seit mehreren Jahren zu einer gemeinsamen Weiterentwicklung eines Portfolios von Microsoft Azure Cloud-Produkten und -Dienstleistungen in Kombination mit Intershops Commerce-Lösung. Einige dieser hochentwickelten Leistungspakete wurden bereits erfolgreich an Kunden im In- und Ausland vermarktet. "Wir sind stolz darauf, dass die Bemühungen, unser Angebot zu bündeln und im Rahmen von Microsoft Azure zur Verfügung zu stellen, sowohl von unseren Kunden als auch von Microsoft so gut angenommen werden", sagt Dr. Jochen Wiechen, Vorstandsvorsitzender von Intershop. "Die Zusammenarbeit mit dem Team von Microsoft auf dieser neuen Ebene der Partnerschaft wird einen wesentlichen Einfluss auf die globale Sichtbarkeit dieses Angebots haben. Die Integration der Intershop Commerce-Lösung in die Geschäftsanwendungen der Microsoft Dynamics 365 Produktfamilie ist ein weiterer Vorteil für unsere Kunden. Sie profitieren zudem von der neuen Unterstützung der Microsoft-SQL-Server-Datenbank". "Wir freuen uns über unsere Zusammenarbeit mit Intershop, da wir es Händlern ermöglichen, ein verbessertes und einzigartiges Kundenerlebnis zu bieten", sagt Greg Jones, Director Industry Solutions World Wide Retail bei Microsoft. "Die Microsoft Azure Cloud-Lösung in Kombination mit Intershop ist ein Baustein, der das Portfolio der Commerce-Angebote, die Microsoft zusammen mit unseren Partnern auf den Markt bringt, weiter vervollständigt." Über die Intershop Communications AG: Intershop Communications AG (gegründet 1992; Prime Standard: ISH2) ist der führende unabhängige Anbieter innovativer und umfassender Lösungen für den Omni-Channel-Commerce. Das Unternehmen bietet leistungsstarke Standardsoftware für den Vertrieb über das Internet sowie alle zugehörigen Dienstleistungen. Darüber hinaus übernimmt Intershop im Auftrag seiner Kunden die gesamte Prozesskette des Online-Handels einschließlich Fulfillment. Weltweit setzen über 300 große und mittelständische Unternehmen und Organisationen auf Intershop. Zu ihnen zählen u. a. HP, BMW, Würth und die Deutsche Telekom. Intershop hat seinen Sitz in Deutschland (Jena) und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa, Australien und China. Weitere Informationen über Intershop erhalten Sie im Internet unter www.intershop.de. Diese Mitteilung enthält Aussagen über zukünftige Ereignisse bzw. die zukünftige finanzielle und operative Entwicklung von Intershop. Die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können von den in diesen zukunftsbezogenen Aussagen dargestellten bzw. von den nach diesen Aussagen zu erwartenden Ergebnissen signifikant abweichen. Risiken und Unsicherheiten, die zu diesen Abweichungen führen können, umfassen unter anderem die begrenzte Dauer der bisherigen Geschäftstätigkeit von Intershop, die geringe Vorhersehbarkeit von Umsätzen und Kosten sowie die möglichen Schwankungen von Umsätzen und Betriebsergebnissen, die erhebliche Abhängigkeit von einzelnen großen Kundenaufträgen, Kundentrends, den Grad des Wettbewerbs, saisonale Schwankungen, Risiken aus elektronischer Sicherheit, mögliche staatliche Regulierung, die allgemeine Wirtschaftslage und die Unsicherheit bezüglich der Freistellung gegenwärtig verfügungsbeschränkter liquider Mittel. Intershop Pressekontakt: Heide Rausch Tel: +49.3641.50-1000, pr@intershop.de, www.intershop.de/newsroom 07.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Intershop Communications AG Intershop Tower 07740 Jena Deutschland Telefon: +49 (0)3641-50-0 Fax: +49 (0)3641-50-1309 E-Mail: ir@intershop.de Internet: www.intershop.de ISIN: DE000A0EPUH1 WKN: A0EPUH Indizes: CDAX, PRIMEALL, TECHALLSHARE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 721533 07.09.2018

ISIN DE000A0EPUH1

AXC0056 2018-09-07/08:56