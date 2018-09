Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Air Liquide nach Investorenveranstaltungen auf "Buy" mit einem Kursziel von 123,50 Euro belassen. Der Markt überschätze die Margenrisiken des Industriegasekonzerns, schrieb Analystin Theodora Lee Joseph in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie sei für die Branche weiterhin positiv gestimmt, insbesondere für Air Liquide, deren defensives Wachstumsprofil in den kommenden Jahren attraktiv sein werde./edh/mis Datum der Analyse: 06.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2018-09-07/09:25

ISIN: FR0000120073