Wien (www.aktiencheck.de) - Ein schwächerer Sektorausblick machte sich gestern bei Halbleiterherstellern breit, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Zu den Verlierern reihten sich beispielsweise Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC- Symbol: DLGNF) (-2,4%), ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) (-1,9%), Siltronic (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) (-1,5%), ams (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, SIX Swiss Ex: AMS, Nasdaq OTC-Symbol: AUKUF) (austria micro systems; -1,5%), KLA-Tencor (ISIN: US4824801009, WKN: 865884, Ticker-Symbol: KLA) (-9,7%) sowie Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) (-9,9%). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...