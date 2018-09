Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Safran von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 112 auf 116 Euro angehoben. Die Veränderungen folgten auf das starke erste Halbjahr und die Erhöhung des Ausblicks für 2018 hin, schrieb Analyst Zafar Khan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie bewegt sich nach dem starken vorherigen Anstieg im Bereich des Kursziels, so dass sie nur noch eine Halteposition sei./mf/mis Datum der Analyse: 06.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000073272