DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
IFS 3-INVESCO GL TECHN. A IUV4 IE0003707928 BAW/UFN
IFS 3-INVESCO GL TECHN. C IUVM IE0003708009 BAW/UFN
IFS 5-INVESCO KOREAN EQ.A IUVD IE0003842543 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
IFS 3-INVESCO GL TECHN. A IUV4 IE0003707928 BAW/UFN
IFS 3-INVESCO GL TECHN. C IUVM IE0003708009 BAW/UFN
IFS 5-INVESCO KOREAN EQ.A IUVD IE0003842543 BAW/UFN