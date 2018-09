CompuGroup Medical SE jetzt im TecDAX und SDAX DGAP-News: CompuGroup Medical SE / Schlagwort(e): Sonstiges CompuGroup Medical SE jetzt im TecDAX und SDAX 07.09.2018 / 10:04 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Koblenz, 07. September 2018 - Mit der Umstrukturierung an der deutschen Börse wird die Listung der CompuGroup Medical (CGM) im TecDAX bekräftigt. Zusätzlich wird die CGM in den SDAX aufgenommen. Die Deutsche Börse hat im Rahmen ihrer Index-Reform und vor dem Hintergrund von Marktkapitalisierung und Handelsvolumina entschieden, das Unternehmen im TecDAX zu belassen und nun zusätzlich in den SDAX aufzunehmen. "Nicht nur die Aufnahme in den SDAX, sondern insbesondere die fortgeführte Listung im TecDAX, in dem nun unter anderem auch die Schwergewichte SAP und Telekom vertreten sind, sehen wir als eine weitere Bestätigung unseres erfolgreichen Wirkens als Technologieunternehmen.", so Christian Teig, Chief Financial Officer der CGM in Koblenz. Über CompuGroup Medical SE CompuGroup Medical ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete 2017 einen Jahresumsatz von über 580 Mio. Euro. Seine Softwareprodukte zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, seine Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und seine webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1 Million Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Leistungserbringer in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in 55 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 4.600 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. Kontakt für Redaktionen: CompuGroup Medical SE Oliver Bruzek Chief Communication Officer Politik und Unternehmenskommunikation T +49 (0) 261 8000-6100 F +49 (0) 261 8000-3100 E-Mail: presse@cgm.com 07.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CompuGroup Medical SE Maria Trost 21 56070 Koblenz Deutschland Telefon: +49 (0)261 8000 6200 Fax: +49 (0)261 8000 3200 E-Mail: investor@cgm.com Internet: www.cgm.com ISIN: DE0005437305 WKN: 543730 Indizes: TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 721581 07.09.2018

