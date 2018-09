Über 450 Kilometer Reichweite hat Daimler bei der Präsentation des EQC am Dienstag in Stockholm versprochen - allerdings nach dem veralteten NEFZ-Zyklus, der offenbar auch konzernintern für Verwirrung sorgt: Für den US-Markt wurde zunächst eine Reichweite von 200 Meilen (320 km) kommuniziert, die nun aber offenbar auf Weisung der Konzernzentrale abgeräumt wurde. Was wohl im EPA-Zyklus übrig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...