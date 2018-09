Kann Aixtron endlich durchstarten?

Auch die Aktie des auf die Halbleiterindustrie spezialisierten Anlagenbauers Aixtron (WKN: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6) ist Teil der jüngsten Indexumbildungen der Deutschen Börse. Neben der TecDAX-Mitgliedschaft wird das Papier ab 24. September auch im Kleinwerteindex SDAX vertreten sein. Ob dies positiv ist, wird sich noch herausstellen.

Positiv fällt schon einmal ein Analystenkommentar vom Freitag aus. Dieser treibt den Kurs der Aixtron-Aktie zum Ende der Woche deutlich in die Höhe und damit an die TecDAX-Spitze. Bei der Baader Bank ist man wohl der Ansicht, dass Aixtron an der Börse nun genug Prügel bezogen hat und es nach den deutlich gefallenen Kursen wenigstens nicht weiter nach unten gehen sollte.

