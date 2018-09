Gablitz (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom "ZertifikateReport" präsentieren in ihrer aktuellen Ausgabe die Erste Group-5,85% Protect Multi Österreich-Anleihe 2018 - 2019 (ISIN AT0000A230U3/ WKN nicht bekannt).Die Kurse der im österreichischen ATX-Index gelisteten Aktien der Raiffeisen Bank International (ISIN AT0000606306/ WKN A0D9SU), der Vienna Insurance Group (ISIN AT0000908504/ WKN A0ET17) und der Uniqa Insurance Group (ISIN AT0000821103/ WKN 928900) seien nach den starken Zugewinnen am Jahresbeginn 2018 stark unter Druck geraten. Wer vor zwölf Monaten in diese Aktien investiert habe, müsse sich derzeit mit Kursverlusten von 1,3 Prozent (Uniqa) bis 11 Prozent (RBI) abfinden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...