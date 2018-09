Wien (www.anleihencheck.de) - Mit Ende August wurde die Berichtsaison der Unternehmen unserer Coverage weitestgehend abgeschlossen, mehrheitlich fielen diese im Rahmen der Markterwartungen aus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Im Immobilienbereich würden steigende Immobilienpreise in der Mehrzahl der europäischen Länder, vor allem aber in Österreich und der CEE-Region, weiterhin für ein freundliches Marktumfeld bei den österreichischen Immobilienunternehmen sorgen. Bei der IMMOFINANZ AG seien die Mieterlöse im H1 2018 um 3,5% auf EUR 119 Mio. gestiegen. Höhere Ergebnisse aus Immobilienverkäufen und -entwicklungen hätten für Auftrieb beim EBIT gesorgt, welches um mehr als das Dreifache auf EUR 124 Mio. zugelegt habe. Das Closing für den EUR 390 Mio. schweren Erwerb von 29,14% an der S IMMO AG erwarte das Unternehmen unverändert bis zum Ende des dritten Quartals. ...

