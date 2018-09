Nach Jahren des Stillstandes beginnt die Deutsche Bahn mit detaillierten Planungen für den Ausbau und die Elektrifizierung der Bahnstrecke Leipzig-Chemnitz. Das Land Sachsen stellt dafür zehn Millionen Euro zur Verfügung. Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) und der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn, Eckart Fricke, unterzeichneten dazu am Freitag in Leipzig eine ergänzende Planungsvereinbarung. Bahn und Freistaat gehen davon aus, dass die Strecke im Herbst in den "vordringlichen Bedarf" des Bundesverkehrswegeplan aufgenommen ist und damit der erhoffte Ausbau auch finanziert werden kann./bz/DP/mis

