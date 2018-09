Wien (www.anleihencheck.de) - Mit Ende August wurde die Berichtsaison der Unternehmen unserer Coverage weitestgehend abgeschlossen, mehrheitlich fielen diese im Rahmen der Markterwartungen aus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Im Versorgersektor habe bereits am 23. August die EVN AG (EVN) ihre Ergebnisse für das Q3 2017/18 vorgelegt. Der negative Umsatztrend vom ersten Halbjahr habe sich auch in Q3 (-11,5%) auf insgesamt EUR 1,65 Mrd. (-6,5%) fortgesetzt. Ein Rückgang sei auch beim EBITDA zu verzeichnen, jedoch relativ zum Umsatz unterproportional und damit habe sich die EBITDA-Marge im Jahresvergleich um 1,3% auf 35,5% erhöht. Demnach sei auch beim operativen (-7,5%) als auch Free (-24,7%) Cashflow eine rückläufige Entwicklung im Jahresvergleich verzeichnet worden. Für das Gesamtjahr gehe das Management infolge eines positiven Bewertungseffektes im Zuge von Absicherungsgeschäften von einem gegenüber dem Vorjahr gleichbleibenden Konzernergebnis aus. (News vom 06.09.2018) (07.09.2018/alc/n/a) ...

