DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
IFS3-INVESCO GL HEAL.C. A IUV2 IE0003824293 BAW/UFN
IFS3-INVESCO GL HEAL.C. C IUV3 IE0003824301 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
IFS3-INVESCO GL HEAL.C. A IUV2 IE0003824293 BAW/UFN
IFS3-INVESCO GL HEAL.C. C IUV3 IE0003824301 BAW/UFN