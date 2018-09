Zur HOMEPAGE DER BÖRSE STUTTGART: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dein Einstieg in den KRYPTOHANDEL: https://bisonapp.de/ Kostenlos Mitglied im ANLEGERCLUB werden: https://www.anlegerclub.de/ Vorteile beim HANDEL AN DER BÖRSE STUTTGART: https://www.boerse-stuttgart.de/de/unternehmen/profil/vorteile-fuer-anleger/ Folgt uns auch auf unseren anderen Social-Media-Seiten: WhatsApp: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/tools-und-services/whatsapp-service/ Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/boersestuttgart/ Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart/ Der jüngste Abwärtstrend drückte den DAX mittlerweile unter die Marke von 12.000 Punkten. Die internationalen Handelskrisen sind immer stärker auch an den Konjunkturdaten ablesbar. Heute enttäuschten die Daten aus der deutschen Produktion und zu den Exporten. Nun steht der Arbeitsmarktbericht aus den USA im Fokus. Nach Gerüchten um einen kompletten Ausstieg des chinesischen Großaktionärs HNA bei der Deutschen Bank stehen die Aktien erneut unter Druck. Holger Scholze berichtet.