Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Er rechnet damit, das die Telekom ihre Marktanteile in den USA weiter ausbauen wird, schrieb Analyst Jakob Bluestone in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem komme die Telekom bei der Einführung des High-Speed Breitbands schneller voran als von ihm gedacht./stk/ag Datum der Analyse: 07.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2018-09-07/13:58

ISIN: DE0005557508