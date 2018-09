Der Dow Jones Industrial hat am Donnerstag den Bereich oberhalb von 26.000 Punkten getestet; der Schlussstand lag nur leicht darunter. Der Handel war geprägt von hoher Volatilität. Das zeugt von der Nervosität der Marktteilnehmer. Die bisherigen Schlüsselmarken bleiben auch zu Wochenschluss hin aktuell. Was Anleger am Freitag wissen müssen.

