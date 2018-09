Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Roche von 285 auf 280 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Papiere des Pharmakonzerns seien nach Novartis innerhalb des europäischen Pharmasektors am aussichtsreichsten, schrieb Analyst Ian Hilliker in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Neue Impulse könnte Roche durch die internationale Konferenz zu Lungenkrebs erhalten, auf der das Unternehmen wichtige Studien präsentieren wird./mf/ag Datum der Analyse: 07.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2018-09-07/14:13

ISIN: CH0012032048