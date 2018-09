Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sanofi von 78 auf 76 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Pharmasektor habe zuletzt von seinen defensiven Qualitäten und den guten Zahlen für das zweite Quartal profitiert, schrieb Analyst Ian Hilliker in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Nach dem jüngsten Anstieg ist die Sanofi-Aktie in die Nähe des Kursziels von Jefferies gelaufen./mf/ag Datum der Analyse: 07.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2018-09-07/14:16

ISIN: FR0000120578