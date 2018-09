Cannabis-Aktien waren in den vergangenen Tagen kaum zu bremsen. Insbesondere die Kurse von Canopy Growth und der Börsenneuling Tilray schossen förmlich nach oben. Auslöser für den allgemeinen Hype war sicherlich die Legalisierung von Cannabis in Kanada. Zuletzt kam es zu einigen großen Deals, die die Branche weiter befeuerten - beispielsweise der Milliardendeal zwischen dem Spirituosenhersteller Constellation Brands und Canopy Growth. Gleich folgten Spekulationen darüber, weitere Getränkehersteller könnten dem Beispiel folgen. Zuletzt befeuerte Constellation Brands zudem dem Markt mit Aussagen auf einer Barclays-Konferenz in Boston: "Grundsätzlich glauben wir, dass mit Cannabis weltweit ein großes Geschäft möglich ist, nicht nur in Kanada. Dieser Markt wird sich zweifelsohne auch in den USA entwickeln, in einigen Staaten ist dies bereits der Fall", so COO William Newlands von Constellation Brands auf der Konferenz. Der Cannabis-Markt könne in einer kurzen Zeit 200 Milliarden Dollar schwer sein. "Das Geschäft mit Cannabis entsteht rund um den Globus, zum Beispiel in Deutschland, Australien aber auch anderen Märkten."

Den vollständigen Artikel lesen ...