Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Carrefour auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Am Markt herrsche eine übertrieben negative Stimmung für den Einzelhandelswert, schrieb Analyst Daniel Ekstein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Entscheidend für die weitere Entwicklung sei, wie der zwei Milliarden Euro schwere Plan zur Kostensenkung vorankomme./mf/ag Datum der Analyse: 07.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2018-09-07/14:22

ISIN: FR0000120172