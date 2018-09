Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für Vapiano von 26,50 auf 21 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinnwarnung sei nicht so gravierend und die Gründe dafür nachvollziehbar, schrieb Analyst Christian Bruns in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Kurseinbruch erscheine daher übertrieben. Mit der Installation von Bestellterminals sollte Vapiano besser in das kommende Jahr starten./mf/ag

Datum der Analyse: 06.09.2018

ISIN DE000A0WMNK9

AXC0150 2018-09-07/14:58