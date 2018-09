Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: Catalis SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Catalis SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 08.10.2018 in Waalre mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2018-09-07 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Catalis SE Amsterdam, Die Niederlande Einladung zur Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung der Catalis SE Die Aktionäre der Catalis SE sind hiermit eingeladen, an der außerordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens teilzunehmen. Die Hauptversammlung wird am 8. Oktober 2018 um 11 Uhr CET am registrierten Sitz der Gesellschaft, in der Laan van Diepenvoorde 3, 5582 LA Waalre, Niederlande stattfinden und in englischer Sprache abgehalten werden. Die Tagesordnung ist wie folgt: *Tagesordnung* TOP 1: *Eröffnung der Versammlung* TOP 2: *Genehmigung des Umzugs des Sitzes der Gesellschaft von den Niederlanden nach England (UK) und die Übernahme der neuen Satzung, sobald der Umzug effektiv durchgeführt ist.* TOP 3: *Abschluss* *Vorschlag zur Beschlussfassung der außerordentlichen Hauptversammlung* Die Verwaltung schlägt folgenden Beschluss vor: *Beschluss* *(1) Der Sitz der Gesellschaft wird vorbehaltlich und in Einklang mit der Council Regulation (EC) No. 2157/2001 vom 8. Oktober 2001 nach Großbritannien (Vereinigtes Königreich) verlegt* *(2) Die Satzung des Unternehmens wird entsprechend neu gefasst, die neue Satzung ersetzt die bisherige vom Zeitpunkt an, zu dem die Sitzverlegung effektiv durchgeführt ist* *(3) Die Durchführung der rechtlichen Umsetzung dieser Maßnahmen, sofern sie von der außerordentlichen Hauptversammlung genehmigt werden* Alle Informationen und Unterlagen im Zusammenhang mit der außerordentlichen Hauptversammlung können kostenfrei entweder auf der Website des Unternehmens (www.catalisgroup.com) oder am Sitz des Unternehmens, Laan van Diepenvoorde 3, 5582 LA Waalre, Niederlande, eingesehen werden. *Zusätzliche Informationen zur außerordentlichen Hauptversammlung* *Teilnahme und Ausübung der Stimmrechte* Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, setzen sich bitte über ihre Bank oder ihren Broker in Verbindung mit: Catalis SE c/o Computershare Operations Center 80249 München per Fax unter +49 89 30903-74675 oder per mail: anmeldestelle@computershare.de Aktionäre müssen sich von ihrer Bank oder ihrem Broker bestätigen lassen, dass die Aktien in ihrem Namen registriert sind. Die schriftliche Bestätigung muss beim Computershare Operations Center spätestens bis zum 1. Oktober 2018 um 18:00 Uhr (CET) eingegangen sein. Die Aktionäre erhalten dann ihre Eintrittskarte per Post oder mail. Die Eintrittskarte gilt als Zugangsberechtigung für die Hauptversammlung. Aktionäre, die sich über Computershare Operations Center zur Hauptversammlung angemeldet haben, haben mehrere Möglichkeiten ihre Stimmrechte auszuüben. Aktionäre, die nicht persönlich teilnehmen können, können entweder einen Dritten oder den Vertreter der Catalis SE, Peter Biewald, bevollmächtigen, sich vertreten zu lassen und gemäß ihren Vorgaben abzustimmen. Die Formulare für die Vollmacht und die Instruktionen zur Abstimmung finden sich auf der Website des Unternehmens: http://www.catalisgroup.com/index.php?id=153 auf Anfrage werden die Formulare auch per Post versandt. Sofern der Vertreter des Unternehmens bevollmächtigt werden soll, muss die Vollmacht an folgende Adresse geschickt werden: Catalis SE, Peter Biewald, Laan van Diepenvoorde 3, 5582 LA Waalre, Niederlande. *Zutrittskontrolle* Die angemeldeten Aktionäre und Bevollmächtigten können ihre Stimmrechte nur ausüben, wenn Sie sich bei der Hauptversammlung persönlich anmelden. Die Zutrittskontrolle beginnt am Tag der Hauptversammlung ab 10 Uhr, alle Teilnehmer müssen sich ausweisen, die Bevollmächtigten müssen zudem schriftliche Vollmachten vorlegen. September 2018 *Catalis SE* _The Board of Directors_ 2018-09-07 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Catalis SE Laan van Diepenvoorde 3 5582 LA Waalre Niederlande E-Mail: peter.biewald@catalisgroup.com Internet: http://www.catalisgroup.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 721729 2018-09-07

