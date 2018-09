Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat die Bewertung von Adyen mit "Neutral" und einem Kursziel von 600 Euro aufgenommen. Die Niederländer verfügten über eine marktführende Plattform für Online-Zahlungen und seien entsprechend erfolgreich bei "Online-Giganten" wie Uber, Airbnb & Co, schrieb Analyst Alexandre Faure in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Schätzung für das Wachstum des operativen Gewinns bis 2021 liege mit im Schnitt 34 Prozent etwa gleichauf mit Wirecard - Adyen-Papiere seien dabei mit Blick auf das Kurs/Gewinn-Verhältnis allerdings mehr als doppelt so teuer./ag/bek Datum der Analyse: 07.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2018-09-07/15:36

ISIN: NL0012969182