Paris (www.aktiencheck.de) - Gold steuert seinen sechsten Verlustmonat in Folge an, und auch bei Silber ist vom Glanz vergangener Tage schon seit geraumer Zeit nicht mehr allzu viel zu sehen, so die Experten der BNP Paribas in einer Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". Recht stabile Aktienmärkte - allen voran in den USA -, der robuste Dollar und die Aussicht, dass die US-Notenbank ihren Zinserhöhungszyklus fortsetzen werde - seit Ende 2015 habe die FED bereits siebenmal den Leitzins angehoben -, das seien nur einige der Gründe, weshalb sich die Edelmetalle schon seit Monaten auf Tauchstation befinden würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...