Angeblich will der Großaktionär HNA aus der Volksrepublik - bislang mit knapp acht Prozent beteiligt - raus aus der Deutschen Bank. Kommt es zu einem neuen Kursrutsch? Charttechnisch befindet sich die Aktie der Deutschen Bank derzeit in einer Seitwärtsbewegung in einem seit Jahresbeginn übergeordneten Abwärtstrend. Die 200-Tage-Durchschnittslinie ist gen Süden gerichtet. Hoffnung kann allenfalls das Sentiment machen ...

