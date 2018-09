Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für K+S nach einem Kapitalmarkttag im kanadischen Kaliwerk Bethune von 19,50 auf 18,00 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Verkaufen" belassen. Im Wesentlichen seien Kostensparpläne in allen Bereichen skizziert worden, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das erhöhte Kostenbewusstsein dürfte vor allem auf die gestiegene Unsicherheit hinsichtlich der Erreichbarkeit der Ergebnisziele zurückzuführen sein. Die Aktie habe trotz zuletzt unterdurchschnittlicher Entwicklung weiterhin Rückschlagpotenzial./ck/tav Datum der Analyse: 07.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2018-09-07/16:40

ISIN: DE000KSAG888