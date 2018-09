BERLIN (Dow Jones)--Die Vereinigten Staaten wollen zusätzlich zu den bereits stationierten 33.000 Männern und Frauen bis September 2020 etwa 1.500 weitere Soldaten nach Deutschland schicken. Das gab US-Botschafter Richard Grenell am Freitag in Berlin bekannt. Er verwies dabei auf eine entsprechende Entscheidung des US-Heereskommandos in Europa. Die Soldaten würden "mit ihren Familien nach Deutschland kommen und hier für die Stärkung der Nato und der europäischen Sicherheit im Einsatz sein", erklärte der Botschafter. Von Umstrukturierungen betroffen sind demnach Einheiten in Grafenwöhr, Ansbach, Hohenfels und Baumholder.

September 07, 2018 10:26 ET (14:26 GMT)

