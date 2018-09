Mainz (ots) -



"Respekt für meine Rechte! - Abenteuer digital" heißt der diesjährige KiKA-Themenschwerpunkt vom 10. bis 28. September 2018, dem sich ab Freitag, 7. September 2018, auch die Kinderseiten in der ZDFmediathek und die ZDFtivi-App widmen.



Bei KiKA bildet die Reihe "Der Goldene Tabaluga" mit der achtteiligen ZDF-Doku "Digiclash: Der Generationen-Contest" (ab Montag, 10. September 2018, 19.25 Uhr) den Auftakt. Ab dem 21. September 2018, dem Internationalen Weltkindertag, beschäftigt sich KiKA in vielen Sendungen mit den Themen Gaming, Handys in der Schule, junge Webvideo-Stars, Selbstdarstellung in den sozialen Netzwerken, selbstfahrende Autos und virtuelle Realität. Im Programm sind die ZDF-Sendungen "Checkpoint - Der große Digital-Battle" (Freitag, 21. September 2018, 19.30 Uhr), "logo! extra - Alles für ein Like?!" (Montag, 24. September 2018, 19.25 Uhr), "stark! - jetzt erzähle ich" (Sonntag, 23. September 2018, 8.35 Uhr, "Löwenzahn - Intelligenz auf Rädern" (Sonntag, 23. September 2018, 11.05 Uhr) und "PUR+: Spione im Netz" (23. und 27. September, jeweils 19.25 Uhr). Für Eltern und Lehrer stellt KiKA medienpädagogische Begleitmaterialen auf der Website https://erwachsene.kika.de bereit.



Parallel zur Ausstrahlung sind die Sendungen auf den Kinderseiten der ZDFmediathek unter https://zdftivi.de und in der ZDFtivi-App abrufbar. Bereits seit Freitag, 7. September 2018, 10.00 Uhr, können User alle acht Folgen "Digiclash: Der Generationen-Contest" sehen. Darüber hinaus nimmt der Video-Blog "App + on" in 30 Episoden zahlreiche Aspekte, die sich aus der Nutzung von sozialen Netzwerken und Smartphones ergeben, unter die Lupe.



https://zdf.de/kinder/abenteuer-digital



https://presseportal.zdf.de/pm/zdf-fuer-kika-5/



http://zdftivi.de



