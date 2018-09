Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der OMV von 63,7 Euro auf 62,0 Euro nach unten revidiert. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom Erste-Experten Michael Marschallinger gleichzeitig bestätigt.

In der jüngsten Öl- und Gassektorstudie ist die OMV weiterhin die bevorzugte Aktie der Erste Group in der Branche. "Wir sind der Meinung, dass russischem Gas in Europa, trotz der politischen Spannungen zwischen Russland und der EU, größere Bedeutung zukommen wird und das die OMV von dem mutigen Schritt des Erwerbs zweier von Gazprom betriebener Vermögenswerte in Russland profitieren wird", schreibt die Erste in ihrer Einschätzung.

Am Freitag kurz vor Handelsschluss an der Wiener Börse tendierten die OMV-Titel mit minus 0,71 Prozent bei 44,51 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) ste

AFA0071 2018-09-07/17:33

ISIN: AT0000743059