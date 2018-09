Dieses ist mal wieder ein Beitrag in eigener Sache. Die meisten von euch wissen, dass ich seit September 2015 für das "Aktien Magazin" von Traderfox eine eigene Value Investing-Kolumne verfasse mit dem bezeichnenden Titel "Intelligent investieren".Nun hat mich Traderfox-Chef Simon Betschinger gefragt, ob ich nicht auch die wöchentlich erscheinende Rubrik "Portfoliocheck" auf der Onlineseite des Aktien Magazins übernehmen könnte, wo es um die Veränderungen in den Depots der bekanntesten Value Investoren unserer Zeit geht.Tja, was soll ich sagen? Ich musste nicht ...

