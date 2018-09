Für den deutschen Aktienmarkt ist am Freitag eine verlustreiche Woche zu Ende gegangen. Der Dax konnte im späten Handelsverlauf seinen Tagesverlust jedoch ausbügeln. Der deutsche Leitindex verabschiedete sich mit einem moderaten Aufschlag von 0,04 Prozent auf 11 959,63 Punkte in das Wochenende. Damit blieb der deutsche Leitindex allerdings unter der psychologisch wichtigen Marke von 12 000 Punkten, unter die er am Vortag erstmals seit April gefallen war. Experten halten deshalb einen weiteren Rückfall für möglich. Für die zurückliegende Woche summiert sich der Kursverlust im Dax auf mehr als 3 Prozent.

Die Anleger blieben auch am Freitag wegen der internationalen Handelsstreitigkeiten und der Krisen in Schwellenländern nervös. Zuletzt rückte noch ein weiterer Brennpunkt ins Visier: Der gute US-Arbeitsmarktbericht für August befeuerte Sorgen um eine womöglich schnellere Zinsanhebung durch die US-Notenbank Fed. Zudem enttäuschten Daten zur deutschen Produktion und Exportwirtschaft.

Der Index der mittelgroßen Werte, der MDax ging mit einem Aufschlag von 0,19 Prozent auf 26 180,71 Punkte aus dem Handel. Kurszuwächse an der US-Börse Nasdaq stützten den zuletzt gebeutelten Technologiewerte-Index TecDax , der sich um 0,60 Prozent auf 2912,07 Zähler erholte./tav/jha/

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

AXC0214 2018-09-07/18:01