Holger Scholze mit der Vorschau auf die wichtigsten Konjunkturdaten, die in der 37. Börsenwoche, vom 10. bis zum 14. September 2018, veröffentlicht werden. Dabei wird der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank besonders im Fokus stehen. Nicht weniger interessant ist u.a. auch der Konjunkturbericht der US-Notenbank (Fed), das sogenannte Beige Book.