LONDON (Vereinigtes Königreich), Sept. 07, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach dem Zusammenschluss Informa PLC und UBM hat Informa Exhibitions Mark Tempel-Smith zum Geschäftsführer des Geschäftszweigs Modeausstellungen der Gruppe ernannt, zu der führende Marken wie WWDMAGIC, COTERIE, PROJECT und PROJECT WOMENS gehören.



Temple-Smith hat über 20 Jahre Erfahrung auf dem Ausstellungsmarkt. Zuletzt war er als kaufmännischer Leiter bei Informa Exhibitions für neue Wachstumsinitiativen für die Geschäfte im EMEA-Raum und in Amerika verantwortlich. Bevor er zu Informa kam, war er Chief Executive Officer für Asien beim B2B-Medienkonzern Tarsus Group und Managing Director für Asien bei der ITE Group plc, wo er maßgeblich dazu beitrug, das Asien-Geschäft von einem Start-up-Unternehmen auf ungefähr 50 Ausstellungen und mehr als 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszubauen.

In dieser Rolle wird Temple-Smith für einen zuvor angekündigten Dreijahresplan verantwortlich sein, im Rahmen dessen neue Investitionen in die Modemarken und das Ausstellungserlebnis erfolgen sowie Verbesserungen in Bereichen wie Marketing, Inhalte, digitale Medien und Kundenservice eingebracht werden sollen. Der Plan wurde entwickelt, um Ausstellern und Teilnehmern zu ermöglichen, sich zu vernetzen, neue Kontakte zu entdecken, Produkte zu präsentieren, weiter zu wachsen und dadurch geschäftlichen Erfolg sowohl persönlich als auch auf Online-Plattformen zu erreichen - all dies in einer Zeit, in der sich in der Branche ein schneller Wandel vollzieht.

Charlie McCurdy, CEO von Informa Exhibitions, sagte: "Wir freuen uns, dass Mark diese wichtige Rolle übernimmt, während wir uns darauf konzentrieren, eine für den Modemarkt so wichtige Initiative einzuführen und die richtigen Ressourcen - Management, Technologie und Markenbildung - einzusetzen, um den Erfolg unserer Kunden zu unterstützen. Wir glauben, dass die Kombination aus dem globalem Ansatz für B2B-Eventmarketing von Informa und unserem kundenzentrierten Ansatz mit der Geschichte und Stärke von UBM insbesondere in den USA und Asien ein starker Antrieb für das Wachstum auf dem Markt für Modeveranstaltungen ist."

Temple-Smith sagte: "Mode ist ein sehr internationaler, zunehmend digitaler und sich schnell verändernder Markt. Ich freue mich darauf, unsere Marken und Plattformen zu verbessern und eng mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um ihre geschäftlichen Anforderungen zu verstehen, Lösungen diesbezüglich zu finden und ihre Marketing-Prioritäten über das gesamte Jahr hinweg zu unterstützen."

"Im Rahmen dieser Rolle werde ich mit einem starken Team zusammenarbeiten, das über umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen in den Bereichen Markenbildung und Marketing auf dem Markt für Modeveranstaltungen verfügt. Unsere Modegruppe bedient mit 21 Show-Marken auf sieben Marktplätzen, die alle wichtigen Modekategorien abdecken, die Bedürfnisse der weltweiten Modebranche, die jährlich 1 Billion US-Dollar umsetzt, und wir werden uns weiterhin auf die Stärkung unserer Beziehungen mit der weltweiten Marken- und Einzelhandelsgemeinschaft konzentrieren."

Über Informa Exhibitions

Informa Exhibitions, der weltweite Geschäftsbereich für Ausstellungen von Informa PLC, ermöglicht es Gemeinschaften auf der ganzen Welt, sich zu engagieren, Erfahrungen zu sammeln und Geschäfte zu tätigen, indem das Unternehmen ihnen leistungsstarke Plattformen zur Verfügung stellt, um sich über Schlüsselregionen und Marktvertikale zu vernetzen. Branchenkenntnisse, gepaart mit einem innovativen und kundenorientierten Ansatz, geben den Kunden und Partnern von Informa Exhibitions die Möglichkeit, Geschäftsvorteile zu erzielen und 365 Tage im Jahr sowohl digital als auch persönlich auf die Märkte zuzugreifen.

Über Informa PLC

Informa PLC ist eine führende, internationale Business-to-Business-Informationsdienstleistungsgruppe, die in über 30 Ländern tätig ist. Wir gestalten transaktionsgeführte Ausstellungen und inhaltsbasierte Veranstaltungen, entwickeln Produkte mit Bezug auf fachspezifische Daten, Marktforschungs- und Marketingdienstleistungen, führen wissenschaftliche Forschung durch und erstellen fachspezifische, auf Quellenmaterial gestützte akademische Inhalte. Unsere Produkte und Dienstleistungen unterstützen Unternehmen und Fachleute dabei, sich zu vernetzen, zu lernen, Geschäfte zu machen und sich gegenüber der Konkurrenz durchzusetzen. Informa ist an der London Stock Exchange notiert und im FTSE 100 vertreten.

Medienkontakt:

Rosalia Scampoli

Marketcom PR

212-537-5177, Durchwahl 7

rscampoli@marketcompr.com