Prime Video und Amazon Fashion schaffen dabei zusammen das passende Shopping-Erlebnis für die Zuschauer



Mode, Leidenschaft und ein legendäres Fashion-Duo: Prime Video kündigt an, dass Heidi Klum und Tim Gunn eine neue Reality-Fashionshow für Amazons Video-Streaming-Service entwickeln. Die Reihe wird weltweit exklusiv bei Prime Video zu sehen sein. Zu Details wird noch nicht aus dem Nähkästchen geplaudert. Fest steht: Die Show setzt die 14-jährige Zusammenarbeit von Heidi Klum und Tim Gunn fort und unterstützt ihr Engagement, das Thema Mode einem breiten Publikum zugänglich zu machen.



Die Serie bietet einen neuartigen Ansatz im Bereich Reality und wird ein weltweites Publikum ansprechen, das sich von Wettbewerb, leidenschaftlich erzählten Geschichten und Authentizität unterhalten lässt. Zusätzlich schafft Amazon Fashion das passende Einkaufserlebnis für die Zuschauer. Der besondere Mix aus packenden Inhalten, Shopping und der Technologie dahinter passt perfekt zur modernen Generation der Streaming-Zuschauer.



Heidi Klum und Tim Gunn haben in ihrer jahrelangen Zusammenarbeit Zuschauer daran teilhaben lassen, wie viel Handwerkskunst, Talent und pure Hingabe von Designern gefordert wird, um eine Idee von der Skizze auf den Laufsteg zu bringen und die vielfältigen Herausforderungen auf dem Weg dorthin zu meistern. Sie haben Mode als Ausgangspunkt benutzt, um Diskussionen über die Grundlagen der Geschichten anzufachen, die sie erzählt. Themen, die dabei erkundet wurden, waren z.B. die positive Einstellung zum eigenen Körper, Inklusion und Diversität.



"Nach 16 unglaublichen Staffeln sage ich 'Auf Wiedersehen' zu Project Runway, einer Show, bei der ich die Ehre hatte sie zu moderieren und mit zu erfinden", sagt Heidi Klum. "Ich bin unheimlich stolz auf diese Show und sie wird immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben. Ich bin so dankbar für unsere treuen Fans und ganz besonders dafür, dass wir die Chance hatten, das Scheinwerferlicht auf so viel Kreativität zu lenken und damit talentierten Designern beim Start in ihre Karriere helfen konnten. Es ist besonders aufregend für mich, dass meine Reise mit meinem lieben Freund und Kollegen Tim Gunn noch lange nicht zu Ende ist. Wir arbeiten zusammen mit Amazon für eine eine neue Show und freuen uns schon darauf, allen unseren nächsten Entwurf zu zeigen!"



Tim Gunn ergänzt: "Ich bin Project Runway dankbar, mich auf einen Weg geführt zu haben, auf dem ich mich und meine Karriere selbst in meinen wildesten Träumen niemals gesehen hätte! Es macht mich wirklich stolz, ein Teil dieses wegweisenden Prozesses gewesen zu sein, das talentierten Nachwuchsdesigner eine nie dagewesene Plattform geboten hat. Aber am allerwichtigsten: Ich stehe in der Schuld unseren unglaublichen Fans. Sie sind das Herz und die Seele dessen, was wir tun und sie inspirieren uns immer wieder, die Messlatte noch ein kleines bisschen höher zu setzen. Ich kann es kaum erwarten, ihnen mein nächsten "Fashion-Abenteuer" in Zusammenarbeit mit Amazon und Heidi Klum zu zeigen."



Jennifer Salke, Leiterin von Amazon Studios: "Heidi Klum hat die Fernsehlandschaft komplett verändert, indem sie eine kompetitive Reality-Fashionshow geschaffen hat - ein gänzlich unerprobtes Konzept und anders als alles, was bis dahin im TV erfolgreich war. Die Show hatte wahnsinnigen Erfolg und machte Heidi Klum und Tim Gunn zu einem Kult-Duo der Populärkultur. Ihr Einsatz dafür, Mode in unterhaltsame, packende und gleichzeitig zukunftsweisende Inhalte zu packen, spricht für sich. Wir sind überzeigt, dass ihr nächstes Projekt in diesem Bereich auf unserem weltweiten Prime Video-Laufsteg sogar ein noch größeres Publikum erreichen kann."



