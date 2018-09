DGAP-DD: Klöckner & Co SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 07.09.2018 / 19:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: SWOCTEM GmbH 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Prof. Dr. Vorname: Friedhelm Nachname(n): Loh Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Klöckner & Co SE b) LEI 529900CQ31CN6GV5LL52 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE000KC01000 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 8,95500 EUR 26865,00 EUR 8,95500 EUR 17910,00 EUR 8,95000 EUR 12422,60 EUR 8,95000 EUR 32327,40 EUR 8,90000 EUR 7627,30 EUR 8,90000 EUR 2972,60 EUR 8,90000 EUR 7885,40 EUR 8,90000 EUR 19998,30 EUR 8,90000 EUR 6016,40 EUR 8,89000 EUR 6587,49 EUR 8,90000 EUR 27367,50 EUR 8,93500 EUR 11526,15 EUR 8,93500 EUR 17217,75 EUR 8,93500 EUR 15931,11 EUR 8,92000 EUR 9731,72 EUR 8,92000 EUR 2319,20 EUR 8,93500 EUR 2314,17 EUR 8,93500 EUR 30289,65 EUR 8,92500 EUR 2427,60 EUR 8,89000 EUR 37862,51 EUR 8,92000 EUR 2684,92 EUR 8,92000 EUR 41915,08 EUR 8,91000 EUR 4588,65 EUR 8,91000 EUR 7751,70 EUR 8,91000 EUR 32209,65 EUR 8,90000 EUR 169,10 EUR 8,90000 EUR 16963,40 EUR 8,90500 EUR 2252,97 EUR 8,90500 EUR 1620,71 EUR 8,90500 EUR 4158,64 EUR 8,90500 EUR 44,53 EUR 8,90500 EUR 7738,45 EUR 8,90500 EUR 18112,77 EUR 8,90500 EUR 10596,95 EUR 8,89000 EUR 435,61 EUR 8,89000 EUR 62,23 EUR 8,89000 EUR 8863,33 EUR 8,89000 EUR 16944,34 EUR 8,89000 EUR 18144,49 EUR 8,87000 EUR 674,12 EUR 8,87000 EUR 4967,20 EUR 8,87000 EUR 14289,57 EUR 8,87000 EUR 3335,12 EUR 8,87000 EUR 21083,99 EUR 8,92500 EUR 42197,40 EUR 8,91000 EUR 22275,00 EUR 8,91000 EUR 22275,00 EUR 8,92500 EUR 5105,10 EUR 8,92500 EUR 39519,90 EUR 8,91500 EUR 7274,64 EUR 8,91500 EUR 24498,42 EUR 8,91500 EUR 12801,94 EUR 8,86000 EUR 44,30 EUR 8,89000 EUR 10961,37 EUR 8,89000 EUR 3556,00 EUR 8,89000 EUR 1146,81 EUR 8,89000 EUR 28741,37 EUR 8,88000 EUR 2957,04 EUR 8,88000 EUR 3765,12 EUR 8,88000 EUR 6251,52 EUR 8,88000 EUR 14110,32 EUR 8,88000 EUR 1660,56 EUR 8,88000 EUR 13240,08 EUR 8,88000 EUR 2415,36 EUR 8,87500 EUR 14643,75 EUR 8,87500 EUR 3106,25 EUR 8,87500 EUR 221,88 EUR 8,87500 EUR 2414,00 EUR 8,88000 EUR 4280,16 EUR 8,88000 EUR 3667,44 EUR 8,88000 EUR 2726,16 EUR 8,88000 EUR 4448,88 EUR 8,86500 EUR 8,87 EUR 8,89000 EUR 4791,71 EUR 8,89000 EUR 4098,29 EUR 8,87500 EUR 8981,50 EUR 8,87500 EUR 3017,50 EUR 8,87500 EUR 1854,88 EUR 8,87500 EUR 62,13 EUR 8,87500 EUR 5759,88 EUR 8,87500 EUR 24690,25 EUR 8,86500 EUR 7322,49 EUR 8,86500 EUR 16896,69 EUR 8,86500 EUR 8076,02 EUR 8,86500 EUR 3962,66 EUR 8,86500 EUR 531,90 EUR 8,86500 EUR 7535,25 EUR 8,87000 EUR 10120,67 EUR 8,85500 EUR 14858,69 EUR 8,85500 EUR 11059,90 EUR 8,85500 EUR 4622,31 EUR 8,85500 EUR 2027,80 EUR 8,87000 EUR 7619,33 EUR 8,85500 EUR 97,41 EUR 8,85500 EUR 8,86 EUR 8,85500 EUR 6242,78 EUR 8,85500 EUR 4613,46 EUR 8,85500 EUR 6853,77 EUR 8,86000 EUR 8860,00 EUR 8,87000 EUR 8870,00 EUR 8,88000 EUR 17760,00 EUR 8,87000 EUR 17740,00 EUR 8,86000 EUR 6804,48 EUR 8,88500 EUR 10475,42 EUR 8,88500 EUR 4486,93 EUR 8,88500 EUR 2807,66 EUR 8,87000 EUR 2661,00 EUR 8,87000 EUR 949,09 EUR 8,87000 EUR 682,99 EUR 8,87000 EUR 12355,91 EUR 8,87000 EUR 1091,01 EUR 8,86000 EUR 7132,30 EUR 8,86000 EUR 3783,22 EUR 8,85500 EUR 7190,26 EUR 8,85500 EUR 24625,76 EUR 8,85500 EUR 292,22 EUR 8,85500 EUR 8058,05 EUR 8,85500 EUR 4108,72 EUR 8,85500 EUR 18799,17 EUR 8,85500 EUR 25475,84 EUR 8,84000 EUR 11076,52 EUR 8,84000 EUR 176,80 EUR 8,84000 EUR 20464,60 EUR 8,84000 EUR 8928,40 EUR 8,84000 EUR 3553,68 EUR 8,84500 EUR 17690,00 EUR 8,83000 EUR 2154,52 EUR 8,83000 EUR 8635,74 EUR 8,83000 EUR 12317,85 EUR 8,83000 EUR 21041,89 EUR 8,85500 EUR 12715,78 EUR 8,85500 EUR 4560,33 EUR 8,85500 EUR 8,86 EUR 8,85500 EUR 5676,06 EUR 8,85500 EUR 1921,54 EUR 8,85500 EUR 4427,50 EUR 8,82000 EUR 4745,16 EUR 8,82000 EUR 432,18 EUR 8,82000 EUR 22296,96 EUR 8,82000 EUR 9754,92 EUR 8,82000 EUR 6870,78 EUR 8,83000 EUR 17660,00 EUR 8,82000 EUR 5018,58 EUR 8,82000 EUR 3651,48 EUR 8,82000 EUR 2152,08 EUR 8,82000 EUR 5944,68 EUR 8,82000 EUR 873,18 EUR 8,81500 EUR 14765,13 EUR 8,81500 EUR 2864,88 EUR 8,81500 EUR 13575,10 EUR 8,81500 EUR 4054,90 EUR 8,83000 EUR 150110,00 EUR 8,83000 EUR 176600,00 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 8,8748 EUR 1774958,2500 EUR e) Datum des Geschäfts 2018-09-06; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Name: Xetra MIC: XETR 07.09.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Klöckner & Co SE Am Silberpalais 1 47057 Duisburg Deutschland Internet: www.kloeckner.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 44667 07.09.2018

ISIN DE000KC01000

AXC0230 2018-09-07/19:32