Statistisch gesehen ist der September der schlechteste Börsenmonat im Jahr. Nach einem verlustreichen August fällt der DAX in der ersten Septemberwoche unter die Marke von 12.000 Punkten. Was in dieser Woche noch bewegt hat, erfahren Sie in dieser Ausgabe "Die Woche" Johanna Claar und Franziska Schimke ziehen Bilanz der Belastungsfaktoren für den DAX und zeigen Ihnen auf welche Termine Sie sich in der kommenden Woche einstellen müssen.