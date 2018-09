The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.09.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.09.2018



ISIN Name



IE0003707928 IFS 3-INVESCO GL TECHN. A

IE0003708009 IFS 3-INVESCO GL TECHN. C

IE0003708116 IFS4-INV.CONT.E.SM.CP.E.A

IE0003824293 IFS3-INVESCO GL HEAL.C. A

IE0003824301 IFS3-INVESCO GL HEAL.C. C

IE0003842543 IFS 5-INVESCO KOREAN EQ.A

US02504D1081 AMER.CAP.SEN.FLOAT.DL-,01

US48019R1086 JONES ENERGY CL.A DL-,001

US75955B1026 RELX N.V. ADRS EO-,07