Düsseldorf (ots) - Der Dax-Konzern Henkel streicht am Stammsitz Düsseldorf 75 Stellen in den Sparten Waschmittel und Klebstoffe. Dies berichtet die Düsseldorfer "Rheinische Post" (Samstag). Das Unternehmen bestätigte das kleine Sparprogramm. Man sei in Gesprächen mit den betroffenen Mitarbeitern und den Betriebsräten, um sozialverträgliche Lösungen zu finden. Betriebsbedingte Kündigungen seien nicht geplant: "Wir versuchen sie zu vermeiden, was bisher auch gelang", sagte ein Henkel-Sprecher.



